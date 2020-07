Teatro Opera, al Circo Massimo ‘Le Quattro Stagioni’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – Dopo Rigoletto e Il barbiere di Siviglia, il cartellone della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma al Circo Massimo continua con la prima assoluta di un nuovo balletto, Le Quattro stagioni firmato da Giuliano Peparini su musica di Antonio Vivaldi. Il coreografo romano, alla sua terza creazione per la compagnia capitolina, racconta le naturali “stagioni” della coppia: dai primi sguardi che si incrociano con pudore (la Primavera), ai fuochi della passione (l’Estate) e al loro progressivo spegnimento (l’Autunno), fino ad arrivare al gelo dei rapporti (l’Inverno). Intorno alle coppie principali, ci sara’ il nostro Corpo di Ballo che Peparini fara’ danzare rispettando le norme di sicurezza obbligatorie. Di forte impatto emotivo sara’ ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella al Circo Massimo, alla rappresentazione del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, in occasione d… - malumichi : RT @virginiaraggi: Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva del T… - LuciaFerraroEM : RT @adorvstark: Sanem che torna al teatro dell’opera dove tutto è cominciato, mentre ripensa ad alcuni momenti trascorsi con Can ?? Questa… - britainroses : RT @adorvstark: Sanem che torna al teatro dell’opera dove tutto è cominciato, mentre ripensa ad alcuni momenti trascorsi con Can ?? Questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Opera Teatro Opera, al Circo Massimo 'Le Quattro Stagioni' RomaDailyNews Micro e macro drammaturgie della danza

L’incontro, inserito all’interno della diciottesima edizione di Kilowatt Festival, è un’iniziativa di Anghiari Dance Hub, Centro di Promozione della Danza nato nel gennaio 2015 per volontà di alcuni ...

Il Cuore italiano della Musica

4 direttori, 22 stelle dell’Opera, un maestro del violino e una madrina d’eccezione riaccendono i riflettori sul grande spettacolo nell’anfiteatro veronese. Con Il Cuore italiano della Musica, il 25 l ...

L’incontro, inserito all’interno della diciottesima edizione di Kilowatt Festival, è un’iniziativa di Anghiari Dance Hub, Centro di Promozione della Danza nato nel gennaio 2015 per volontà di alcuni ...4 direttori, 22 stelle dell’Opera, un maestro del violino e una madrina d’eccezione riaccendono i riflettori sul grande spettacolo nell’anfiteatro veronese. Con Il Cuore italiano della Musica, il 25 l ...