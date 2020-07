#TBT Throwback Thursday in Serie: Alla riscoperta di… United States of Tara su Amazon Prime Video (Di giovedì 23 luglio 2020) #TBT – Throwback Thursday in Serie: Alla (ri)scoperta di… United States of Tara Nuovo appuntamento settimanale con la rubrica di Dituttounpop dedicata Alla riscoperta di drama e comedy più o meno “storici” o anche piccole grandi chicche seriali che arrivano in catalogo sui vari servizi streaming e che quindi potrete recuperare con delle belle maratone di binge watching. Stavolta tocca a United States of Tara. United States of Tara: una, nessuna, centomila Toni Collette Dopo Desperate Housewives, la madre delle dramedy al femminile, chiudiamo il trittico degli anni d’oro di Showtime ... Leggi su dituttounpop

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #TBT Throwback