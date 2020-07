Taylor Swift annuncia a sorpresa il suo nuovo album (Di giovedì 23 luglio 2020) Annuncio a sorpresa per Taylor Swift che sui social scrive dell’uscita di un nuovo album disponibile dalla mezzanotte di oggi “Folklore” è il titolo del nuovo album di Taylor Swift annunciato a sorpresa. La cantante lo annuncia sui suoi canali social scrivendo dell’uscita che avverrà questa sera a mezzanotte. La cantante newyorkese negli ultimi anni ha scritto vari brani entrati in pochissimo tempo nelle classifiche mondiali. Pensiamo che questo album sicuramente non farà eccezione. Così scrive la cantante: “A mezzanotte pubblicherò un album interamente nuovo in cui ho ... Leggi su zon

