Tartaruga marina a Torvaianica: si cercano volontari per la vigilanza notturna, ecco come candidarsi (Di giovedì 23 luglio 2020) Tutto procede bene sulla spiaggia di Torvaianica dove il 22 giugno scorso una Tartaruga marina Caretta Caretta di oltre un metro ha deposto un nido che ha scavato a 40 metri dalla battigia. Le uova, messe subito in sicurezza dalla Capitaneria di Porto di Torvaianica e dal personale di Tartalazio – Rete regionale per il recupero e monitoraggio della Caretta Caretta, sono seguite dagli esperti e dai volontari della Rete. Il recinto che gli è stato costruito intorno e l’ordinanza sindacale che ha vietato qualunque attività ludico-ricreativa, il passaggio di automezzi e l’illuminazione notturna, proteggeranno il nido fino alla schiusa, prevista per la prima metà di agosto. Fondamentale l’azione dei volontari ... Leggi su ilcorrieredellacitta

