Svezia, la lettera di 25 scienziati: “La strategia del governo contro Covid ha portato alla morte. Non fate come noi” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Al momento, abbiamo dato l’esempio per il resto del mondo su come non affrontare una malattia infettiva mortale”. Il giudizio, durissimo, arriva da 25 scienziati svedesi che in una lettera aperta pubblicata il 22 luglio da Usa Today hanno condannato la strategia del governo per affrontare la pandemia. La gestione da parte di Stoccolma ha suscitato clamore in tutto il mondo, visto che le autorità hanno deciso di non imporre nessun lockdown, né tanto meno la chiusura delle scuole per gli under 16. Il mea culpa era arrivato anche da Anders Tegnell, epidemiologo di Stato e architetto della risposta nazionale al Covid-19, secondo cui, visti i troppi decessi “avremmo potuto fare meglio”. “Crediamo che la Svezia possa essere ... Leggi su ilfattoquotidiano

