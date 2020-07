Svezia, la lettera di 25 scienziati: 'La strategia del governo contro Covid ha portato alla morte. Non fate come noi' (Di giovedì 23 luglio 2020) ... arriva da 25 scienziati svedesi che in una lettera aperta pubblicata il 22 luglio da Usa Today ... Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te . In queste settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano

WRicciardi : importanti scienziati svedesi raccomandano di usare la Svezia come esempio di come “non” affrontare un’epidemia - VanityFairIt : La storia di Stefania, medico psichiatra che lascia l’Italia per trasferirsi in un Paese che considerava «espressio… - betterworld2025 : Non fate come la Svezia! Tenere tutto aperto non e´servito all´economia e ha portato alla morte di tante persone.… - cottinilor : RT @WRicciardi: Coronavirus, dalla Svezia la lettera degli scienziati: non fate come noi - - clikservernet : Svezia, la lettera di 25 scienziati: “La strategia del governo contro Covid ha portato alla morte. Non fate come no… -