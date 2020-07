Super bonus 110%, la guida dell’Agenzia delle Entrate (Di giovedì 23 luglio 2020) Sta per arrivare la guida al Super bonus del 110% e la relativa circolare, con le prime istruzioni sulle novità previste dal decreto Rilancio. Dai lavori ammessi, passando per i beneficiari, fino alle due grandi novità: la cessione del credito e lo sconto in fattura. La guida dell’Agenzia delle Entrate conterrà una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio. La prossima settimana sarà invece pubblicata la circolare interpretativa. Dal Direttore Ruffini arrivano i primi dettagli sulle novità: dai dati da comunicare, alle modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione ... Leggi su quifinanza

LorenzoCeragio2 : @WomanWithPen @il_burocrate Ha scritto 'Niente mancette niente super ricchi e neanche mezzi ricchi, niente dare a t… - GianlucaGioetti : @Zorochan_1 Ma poi perché biennale? 1+1 e super bonus in caso di Champions. Così sembra che fosse Pioli a sedersi a… - infoiteconomia : Super bonus 110% condomini: cessione del credito alla propria impresa - HECTOR4X : RT @TeamSaiyajin: ?? V-JUMP Il numero Settembre 2020 è da oggi 21 Luglio ufficialmente disponibile in Giappone. Bonus materiale è una carta… - infoiteconomia : Super bonus 110% condomini: cessione del credito alla propria impresa -