Sulla vetta del Cervino a 11 anni: ma l’impresa divide gli alpinisti (Di giovedì 23 luglio 2020) A 11 anni sulla vetta del Cervino: uno scozzese, Jules Molyneaux, è il più giovane ad avere scalato una delle montagne più famose del mondo. Il ragazzino è arrivato in cima al monte svizzero in circa quattro ore. Per prepararsi ha approfittato del lockdown dovuto al coronavirus e si è allenato a lungo per tentare l’impresa. Leggi su vanityfair

LarioLakeComo : Il Palanzone è una montagna alta 1436 metri che si trova sulla dorsale del Triangolo Lariano. La vetta è ben ricono… - SilviaTrippini : RT @AugustoBisegna: Non so chi ha fatto questa bellissima foto, ieri sera la #cometaneowise ha volteggiato nella sua eterna danza nell’uni… - mirbug1 : @VittorioSgarbi @Agenzia_Ansa @Adnkronos @Libero_official @ilgiornale @LaPresse_news @askanews_ita @Agenzia_Dire… - JustTuscany : ???? Looking for some fresh air at 5500 feet, overlooking the Val d’Orcia from the peak of Mount Amiata ???? Cercando u… - SFregolent : Qualche “genio” si è divertito ad imbrattare la roccia del Lagazuoi, proprio sulla vetta, a 2750 metri. La scritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla vetta Vandali in vetta al Lagazuoi, imbrattata la montagna Il Gazzettino Sulla vetta del Cervino a 11 anni: ma l'impresa divide gli alpinisti

Scozzese, è arrivato in cima in circa quattro ore. Per prepararsi ha approfittato del lockdown e si è allenato a lungo per tentare l’impresa A 11 anni sulla vetta del Cervino: uno scozzese, Jules Moly ...

“L’ora buia. Manzoni. Testori. La speranza” tra Sacro e Sacro Monte

Il prossimo appuntamento nel cartellone di Tra Sacro e Sacro Monte è per giovedì 23 luglio, sempre alle 19 e alle 21.30, con “L’ora buia. Manzoni. Testori. La speranza”, una produzione di Teatro Perif ...

Scozzese, è arrivato in cima in circa quattro ore. Per prepararsi ha approfittato del lockdown e si è allenato a lungo per tentare l’impresa A 11 anni sulla vetta del Cervino: uno scozzese, Jules Moly ...Il prossimo appuntamento nel cartellone di Tra Sacro e Sacro Monte è per giovedì 23 luglio, sempre alle 19 e alle 21.30, con “L’ora buia. Manzoni. Testori. La speranza”, una produzione di Teatro Perif ...