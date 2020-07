Su Sky a giugno -55% di audience per lo sport (Di giovedì 23 luglio 2020) Il primo mese di “ritorno alla normalità” dopo il lockdown non ne ha fermato gli effetti sugli ascolti televisivi. A giugno l’audience complessiva media nelle 24 ore è stata di oltre 10 milioni di telespettatori (+13,2% rispetto al giugno 2019), con 23,4 milioni medi di italiani di fronte al piccolo schermo in prima serata (+15,4% … L'articolo Su Sky a giugno -55% di audience per lo sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Torna su Sky lo spettacolo del baseball americano della MLB, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti. Grazie a un accordo con la Major League Baseball, Sky trasmetterà le pros ...

gli Europei 2020 in programma dall’11 giugno all’11 luglio prossimi: su Sky Sport una copertura totale del torneo, con tutti i 51 match in diretta, di cui 24 in esclusiva. Spazio anche per gli altri ...

