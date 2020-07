Stuprata al parco a Milano, fermato il presunto violentatore: “Prove schiaccianti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Lo scorso 15 luglio, una donna di 45 anni è stata aggredita e Stuprata in pieno giorno a Milano. La 45enne era a passeggio col cane nel parco della “Montagnetta”, a San Siro, e intorno alle 18.20 è stata aggredita da un uomo, di “origine straniera”, come descritto dalla donna, che l’ha colta di spalle e trascinata in un luogo appartato dietro la scuola primaria Martin Luther King, per poi stuprarla. Ora l’uomo è stato identificato e fermato dalla polizia di Stato che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito il fermo dopo un’indagine lampo. Le ricerche della Squadra Mobile sono state rafforzate dagli accertamenti scientifici effettuati dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica. Il 24enne è stato ... Leggi su tpi

LegaSalvini : DONNA STUPRATA DI GIORNO AL PARCO A MILANO, FERMATO GIOVANE AFRICANO - Corriere : Milano, donna stuprata al parco Monte Stella: fermato il violentatore - Corriere : Milano, donna stuprata al parco Monte Stella: fermato il violentatore - MaxMiglietta2 : RT @marco_gervasoni: Di 'origine africana' vuol dire che il trisavolo lo era? Perché se è un clandestino arrivato pochi giorni fa, col cazz… - ElenaInvernizzi : RT @marco_gervasoni: Di 'origine africana' vuol dire che il trisavolo lo era? Perché se è un clandestino arrivato pochi giorni fa, col cazz… -