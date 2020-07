Strage di Bologna, l’imbarazzante rapporto segreto fra il giudice Gentile e il terrorista dell’Fplp, Saleh (Di giovedì 23 luglio 2020) C’era un rapporto di amicizia e stretta frequentazione fra il consigliere istruttore aggiunto Aldo Gentile, che si occupava dell’istruttoria sulla Strage di Bologna e Abu Anzeh Saleh, il giordano referente in Italia del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina arrestato il 13 novembre 1979 per i due missili Sam Strela7 scoperti dai carabinieri a Ortona su un pulmino a bordo del quale vi erano tre esponenti dell’Autonomia Operaia, Daniele Pifano, Giorgio Baumgartner e Luciano Nieri. Lo rivelano, in un articolo uscito oggi su ReggioReport, il ricercatore Gabriele Paradisi e il giornalista Gian Paolo Pelizzaro. La spericolata connection, fatta di cortesie reciproche e persino di scambi di regali ma anche di contatti su una casella postale segreta fra il magistrato titolare ... Leggi su secoloditalia

