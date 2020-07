Sterling al Real Madrid: l’indizio che scatena i rumors di mercato (Di giovedì 23 luglio 2020) Raheem Sterling si avvicina al Real Madrid. Ne sono convinti in Inghilterra dove diversi tabloid riaccendono i rumors di mercato che, già in passato, si erano fatti insistenti. Il motivo? Il cambio di sponsor da parte dell'inglese del Manchester City.Sterling al Real Madrid: l'indiziocaption id="attachment 307321" align="alignnone" width="485" Sterling (getty images)/captionSecondo il Sun il cambio di sponsor da parte di Sterling sarebbe la conferma di quanto starebbe per accadere, ovvero il passaggio dell'inglese al Real Madrid. L'attaccante del Manchester City tra qualche giorno lascerà la Nike per firmare un ricco contratto di sponsorizzazione con l'Adidas, il marchio ... Leggi su itasportpress

