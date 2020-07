Stefano e Belen, il terribile gesto davanti al figlio Santiago (Video) (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Video a fine articolo. Il gossip dell'estate è qui. Una nuova puntata della soap che ha investito Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il loro matrimonio, ormai definitivamente naufragato, è costantemente minato dal chiacchiericcio e dal pettegolezzo. Sembrava che tutto fosse finalmente chiarito, con le smentite di entrambi sulla presunta storia tra il conduttore di Made in Sud e Alessia Marcuzzi, che è arrivato quel sibillino messaggio sul karma di Belen. E adesso questo: Stefano attende Santiago e Belen in aeroporto, il piccolo si precipita dal padre e lo abbraccia, lui poi tende la mano a Belen, che invece lo evita e tira dritto. Un brutto esempio per il piccolo. (Continua...) Tutto è avvenuto ... Leggi su howtodofor

