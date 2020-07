Stefano De Martino, il gesto della mamma di Belen è una coltellata. Veronica Cozzani lo ha fatto davanti a tutti (Di giovedì 23 luglio 2020) Belen e Stefano De Martino sono i protagonisti indiscussi del gossip degli ultimi mesi. Dopo l’addio, il secondo dopo quello del 2015 arrivato con tanto di comunicato stampa all’agenzia Ansa, la showgirl argentina sta frequentando un altro, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi che l’avrebbe anche raggiunta a Ibiza. In queste ore il settimanale Chi ha pubblicato delle foto inedite del ballerino e conduttore di Made in Sud in compagnia di Alessia Marcuzzi. In realtà gli scatti non sono nuovi ma risalgono al servizio fotografico che i due fecero per l’Isola dei Famosi. Il magazine parla di “grande feeling” tra i due, che per la cronaca hanno subito smentito le voci di un loro presunto flirt. Poi la paparazzata di Stefano e Belen all’ ... Leggi su caffeinamagazine

wordsoverwalls : No ma parliamo di cose serie un attimo: Stefano De Martino e Marcello Sacchetta sono ancora amici SHOCK - infoitcultura : La mamma di Belen Rodriguez smette di seguire Stefano de Martino sui social, video - infoitcultura : “Ti chiama la mamma di Belén? Cambia numero”, e Veronica smette di seguire Stefano De Martino - infoitcultura : Belen Rodriguez, Stefano De Martino fa una frecciata in tv. E a Milano il loro incontro è gelido - dromano770 : RT @_DAGOSPIA_: BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO SI INCROCIANO IN AEROPORTO MA NON SI SALUTANO -