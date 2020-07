Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, spuntano foto mai viste prima: la reazione di Belen (Di giovedì 23 luglio 2020) Il gossip è sempre più accanito su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che da un paio di mesi non sono più una coppia. L’argentina sembra aver già voltato pagina con Gianmaria Antinolfi e, come dimostrano le ultime foto pubblicate da Chi, i due continuano a frequentarsi. L’imprenditore è infatti volato a Ibiza per raggiungerla si sta trasferendo proprio nella villa che la Rodriguez ha affittato insieme agli amici. Insomma, la relazione sembra andare a gonfie vele. E poi la questione Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il loro presunto flirt, definito il gossip dell’estate anche se smentito da entrambi, si arricchisce ora di un nuovo capitolo. Sempre il settimanale Chi ha ora pubblicato scatti mai ... Leggi su caffeinamagazine

