Stefano Borghes, il calciatore 13enne morto che aveva ricevuto premio per sportività (Di giovedì 23 luglio 2020) Stefano Borghes è precipitato la scorsa mattina in un pozzo artesiano di trenta metri a Gorizia, nel cuore del Parco Coronini Cronberg. Il ragazzino aveva solamente 13 anni ed è morto in circostanze ancora da chiarire.Si trattava di un giovanissimo brillante e solare oltre che appassionato di calcio. Il piccolo giocava, infatti, nell'Azzurra Gorizia ed era già un campione di sportività.Stefano Borghes: premio per il fair playcaption id="attachment 996141" align="alignnone" width="506" Stefano Borghes (facebook LND)/captionCome rende noto la Lega Nazionale Dilettanti attraverso un post pubblicato su Facebook, Stefano Borghes era un vero campione, non solo a livello calcistico, ... Leggi su itasportpress

CiroFire : RT @lajuventina1897: Ciao, piccolo Stefano.?? - AGregucci : RT @Corriere: Stefano Borghes, il bimbo morto nel pozzo, fu premiato per fair play. Il ricordo della Lega dilettanti - lajuventina1897 : Ciao, piccolo Stefano.?? - Tayyaba_94 : RT @Corriere: Stefano Borghes, il bimbo morto nel pozzo, fu premiato per fair play. Il ricordo della Lega dilettanti - Rada00563645 : RT @Corriere: Stefano Borghes, il bimbo morto nel pozzo, fu premiato per fair play. Il ricordo della Lega dilettanti -