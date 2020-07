Stato di emergenza, il premier informerà l’Aula mercoledì 29 luglio circa la durata della proroga (Di giovedì 23 luglio 2020) Poco fa da Palazzo Chigi la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha reso noto che, come da agenda, alle 9.30 del prossimo mercoledì (29 luglio), il premier Conte informerà l’Aula “sulle ulteriori iniziative in relazione all’emergenza Covid“. Dunque ne sapremo sicuramente di più in merito alla proroga dello Stato di emergenza. Max L'articolo Stato di emergenza, il premier informerà l’Aula mercoledì 29 luglio circa la durata della proroga proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

