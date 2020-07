Stato di emergenza: Conte in aula il 29. Salvini contrario "non c'e' motivo" (Di giovedì 23 luglio 2020) AGI - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferira' in aula alla Camera mercoledi' 29 alle 9,30 sulla situazione epidemiologica del Covid 19, e sull'eventualita' di prorogare lo Stato d'emergenza, che scade a fine mese. Le comunicazioni del premier saranno seguite da un voto. E' quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo. contrario il leader della Lega Matteo Salvini: "Noi non li facciamo uscire dall'aula, ci stanno loro chiusi. Gli italiani meritano respiro e liberta'. Ieri non hanno deciso in Cdm, se vogliono questo non esiste, non c'e' motivo". Leggi su agi

