Stati Whatsapp: migliori frasi e dediche da usare (Di giovedì 23 luglio 2020) Siete alla ricerca di originali e interessanti Stati per Whatsapp ma non avete abbastanza ispirazione? Siete tipi da Stati Whatsapp forti e con messaggi ch e devono lasciare il segno? Bene, siete nel posto giusto: leggi di più... Leggi su chimerarevo

jaysembrace : ho postato un video di first sugli stati whatsapp e irl friend ci ha apoena sclerato sopra dicendo che è figo, beh che dire non ti biasimo - Tototae1 : Già che state cancellando 'Bipolare', cancellate anche tutta quella valanga di canzoni che citano/trattano il bipol… - BerginSsS : RT @federicovizo87: Ho scritto sul gruppo whatsapp con i genitori dei bimbi che dal 1/08 al 28/08 la Scuola Calcio chiude. Una sfilza di “m… - ary_martinii : Raga ma solo io faccio un botto di stati whatsapp ? - BesTAcc0uNtEveR : Mia madre ha iniziato a mettere le frecciatine sugli stati whatsapp... Qualcuno mi spiega perché a 50 anni si riatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Whatsapp

Money.it

Nei prossimi giorni la Giunta regionale del Piemonte modificherà attraverso una delibera la data di inizio dei saldi, che prenderanno dunque il via sabato 25 luglio e non il 1º agosto come precedentem ...La maggioranza, con Pd, Italia Viva e lista civica Per Ponsacco, difende l’operato della sindaca Francesca Brogi. La Lega ne chiede le dimissioni dopo la condanna per "diffamazione a mezzo stampa" nei ...