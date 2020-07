Star Wars: il prossimo film della saga arriverà nel 2023 (Di giovedì 23 luglio 2020) La saga di Star Wars tornerà sul grande schermo nel 2023: Disney ha annunciato quando debutterà il prossimo film inedito. Star Wars ritornerà sul grande schermo con il primo film inedito della saga solo tra tre anni: Disney ha infatti annunciato che i fan potranno segnare nei propri calendari il 22 dicembre 2023 come data di uscita del primo progetto inedito. Per ora non è stato condiviso alcun dettaglio riguardante i possibili protagonisti del primo di tre nuovi capitoli delle avventure ambientate in una galassia molto lontana. Disney e Lucasfilm hanno intenzione di distribuire i nuovi lungometraggi di Star ... Leggi su movieplayer

