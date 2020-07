Spionaggio Usa/Cina. Fbi accusa ricercatrice cinese, "ha legami con i militari" (Di giovedì 23 luglio 2020) Tang Juan, ricercatrice cinese di biologia, è accusata dall’Fbi di aver mentito sui suoi legami con l’Esercito di liberazione popolare pur avere il visto Usa e di essersi rifugiata, una volta scoperta, nel consolato cinese di San Francisco per sfuggire all’arresto.Il caso aggiunge altra tensione dopo la chiusura del consolato cinese di Houston, in Texas, per Spionaggio: la ricercatrice presso la University of California, Davis, viene citata in un documento giudiziario del 20 luglio, riportato dal sito di news Axios. L’Fbi ritiene che il suo obiettivo, insieme ad altri, fosse di sottrarre proprietà intellettuale dagli istituti universitari.Tang è stata interrogata il 20 giugno dall’Fbi che ritiene si ... Leggi su huffingtonpost

L'Fbi ha accusato la ricercatrice cinese Tang Juan di aver mentito sui suoi legami con l'Esercito di liberazione popolare pur avere il visto Usa e di essersi rifugiata, una volta scoperta, nel consola ...

Il nuovo capitolo della guerra fredda tra Usa e Cina, che stamani ha frenato la borsa di Shanghai (-1.1%, mentre Tokyo è chiusa per festività), peserà anche sui listini europei attesi sulla parità in ...

L'Fbi ha accusato la ricercatrice cinese Tang Juan di aver mentito sui suoi legami con l'Esercito di liberazione popolare pur avere il visto Usa e di essersi rifugiata, una volta scoperta, nel consola ...