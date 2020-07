Sorelline rimangono bloccate in auto: una muore, l’altra è in condizioni critiche (Di giovedì 23 luglio 2020) Sorelline rimangono bloccate in auto: una muore, l’altra è in condizioni critiche Sorelline rimangono bloccate in auto mentre la mamma dorme in casa: una muore, l’altra è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. La tragedia è avvenuta nell’Arkansas, negli Usa, nella giornata di mercoledì 24 luglio. Secondo quanto riferito dalla polizia di Booneville, località dove è avvenuta la tragedia, tutto è iniziato quando la mamma delle piccole, la 21enne Kaylee Petchenik, ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare la scomparsa delle figlie Laykn, di 3 anni, ed Olivia, di 1 anno. ... Leggi su tpi

Il giocatore dei Lakers aveva chiesto e ottenuto il permesso di partecipare alla festa a Austin lo scorso 18 luglio, ma dopo una chiacchierata con James e Davis ha colto l'importanza del suo ruolo in ...

