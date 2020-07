“Sono come Lincoln” così Trump risponde all’accusa di razzismo di Biden (Di giovedì 23 luglio 2020) Il presidente Trump ha risposto al candidato democratico Joe Biden, che lo aveva accusato di essere il primo presidente razzista eletto. Ha risposto asserendo: “Sono come Lincoln”. Trump: “Sono come Lincoln” Dopo l’attacco del candidato democratico Joe Biden, Trump ha dato una risposta, asserendo: “Sono come Lincoln“. Biden lo aveva infatti accusato di essere il … Leggi su periodicodaily

matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - matteosalvinimi : #Salvini: In questo momento ci sono 373mila pensionati italiani all'estero, come in Portogallo dove per 10 anni non… - caritas_milano : Non si può pensare solo agli interessi delle aziende,altrimenti il tessuto sociale non potrà tenere. I conflitti s… - andsnz : @pagabadoglio @cmgaston @SignorErnesto @tonyscalari @AndreaRoventini @Scacciavillani @micheleboldrin Certamente CO2… - Debbyoder : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 22.07.2020 L'hanno segnalata qualche giorno fa in una piazzola di sosta, ma quando siamo arrivati non l'abbiamo tr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono come I migliori libri dell'anno 2020 Tiscali.it