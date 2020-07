Sondaggi, l’Italexit di Paragone vale il 5%: oggi la presentazione del nuovo partito (Di giovedì 23 luglio 2020) Gianluigi Paragone Sondaggi. Il nuovo partito del senatore ex 5S vale il 5% delle intenzioni di voto degli italiani. Ad affermarlo un Sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli pubblicato oggi, proprio nel giorno della presentazione ufficiale del nuovo partito di Paragone. Un movimento che è cresciuto spontaneamente alimentato dalle forti campagne mediatiche del senatore oggi nel gruppo misto, attorno alla parola d’ordine “Italexit”. Il nuovo movimento politico si chiamerà “No Europa, per l’Italia”. >> Gianluigi Paragone partito, il Sondaggio: 21% di convinti ... Leggi su urbanpost

