Somiglianza tra Valeria Liberati e Elsa di ‘Frozen’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ma solo io noto una Somiglianza tra Valeria Liberati di Temptation Island e Elsa di Frozen? Karo Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ... Leggi su isaechia

SpringFlower_V : RT @ipomeacarnea: Una bambina dai capelli biondi che viene rinchiusa dalla zia per il suo potere. Non vi ricorda Rapunzel? Tra l'altro anch… - melanzanefritt : RT @ipomeacarnea: Una bambina dai capelli biondi che viene rinchiusa dalla zia per il suo potere. Non vi ricorda Rapunzel? Tra l'altro anch… - ipomeacarnea : Una bambina dai capelli biondi che viene rinchiusa dalla zia per il suo potere. Non vi ricorda Rapunzel? Tra l'altr… - infoitcultura : Jasmine Carrisi come Ylenia: la somiglianza tra le figlie di Albano - _Elisa_22 : @orbitalunare @allo1255 @nebycaken Innegabile la somiglianza fisica tra Marx e Babbo Natale comunque, e questo non… -

L'attrice condivide su Instagram un'instantanea tutta al naturale in compagnia di sua figlia. Gwyneth Paltrow e Apple si stanno concedendo alcuni giorni di sano relax al mare e la foto senza filtri pu ...

Teatro: a Verbania va in scena "Io e Pirandello" con Sebastiano Lo Monaco

Una somiglianza oramai anche fisica, quella tra l’attore e l’autore, che li ha portati a condividere idealmente le gioie e i dolori della vita. Pirandello un uomo infelice, una vita segnata dalla ...

