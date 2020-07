Solskjaer si gode Greenwood e scherza: “Capisco subito quando ha dormito e quando ha giocato troppo alla Play…” (Di giovedì 23 luglio 2020) Una rete di Mason Greenwood ha permesso al Manchester United di pareggiare contro il West Ham. Un gol record che fa entrare il giovanissimo talento Red Devils nell'Olimpo dei grandi. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha commentato tra le altre cose proprio la prestazione del gioiellino inglese scherzando su alcune abitudini del giocatore.Solskjaer: "So quando Greenwood dorme o gioca troppo alla Play"caption id="attachment 996017" align="alignnone" width="536" Greenwood (getty images)/caption"Si capisce subito quando Greenwood dorme bene o fa tardi giocando alla Playstation", ha immediatamente detto ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer gode

Goal.com

Con la possibilità di alzare l'asticella. Al termine della gara contro il West Ham, il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha commentato il goal di Greenwood, evidenziando come anche lui, ...Sette assist, come Messi. Nessun altro in Europa, dalla ripresa dei campionati a giugno, ha fornito più palle gol ai compagni di Alexis Sanchez. E non è un caso che l’Inter dalla fine del lockdown sia ...