Sole, mare, yacht: la foto della Boschi (poi rimossa) che imbarazza Italia Viva (Di giovedì 23 luglio 2020) Uno scatto comparso in rete e poco dopo rimosso, sull’onda di una serie di polemiche che devono aver creato più di un imbarazzo dalle parti di Italia Viva. Protagonista della foto lei, Maria Elena Boschi, in splendida forma a bordo di uno yacht mentre insieme a un gruppo di amici si gode il Sole al largo dell’esclusiva isola di Ischia. Sorridente, spensierata, alle spalle soltanto il mare aperto in una splendida giornata di Sole. A pubblicare lo scatto, il direttore di Retenews24 e Gt Channel Lorenzo Crea, che ha lanciato il cinguettio in rete. “Che bella cosa…l’Amicizia!” è stato il messaggio di Crea, accompagnato da un ringraziamento alla stessa Boschi. Insomma, un ... Leggi su ilparagone

MrSpazzaneve : Ma quanto sono strani quei posti in cui il sole sorge dal mare e tramonta sui monti? - ROSARIOIMBERGA3 : RT @AzzurraBarbuto: Quindi, ricapitolando: questa estate bagno al mare, bikini, sole, spiaggia sono concessi solo ai politici di destra. A… - NicolaSelvaggi1 : I mille colori dal mare! #mare #sea #italy #italia #estate #sole #love #nature #spiaggia #summer #travel… - ArmyRenzi : Amore,anima e mare.Non si vive di ora in ora,ma l'attimo,seguendo le maree e correnti,e il corso del sole,fino al t… - luciodada : @Monica58657329 @ilgiornale Si si, hai ragione, anche a me rode, invidio il vostro mare, il vostro sole, il clima,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sole mare Tiemme: da venerdì più corse dalla città verso il mare. E i bus per Alberese tornano senza prenotazione IlGiunco.net Meteo Trapani: bel tempo almeno fino a venerdì

Aggiornamento previsioni meteo Trapani, mercoledì, 22 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registra ...

Tra Napoli e Capri per un «posto al sole» servono app e carta di credito per prenotare

Siete ancora in città, le ferie sono ancora lontane o forse non arriveranno ed avete un’improvvisa voglia di trascorrere qualche ora di relax al mare? Oppure vi è saltato un’appuntamento all’ultimo mi ...

Aggiornamento previsioni meteo Trapani, mercoledì, 22 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registra ...Siete ancora in città, le ferie sono ancora lontane o forse non arriveranno ed avete un’improvvisa voglia di trascorrere qualche ora di relax al mare? Oppure vi è saltato un’appuntamento all’ultimo mi ...