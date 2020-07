Sogno: Da Sophia Loren a Ornella Muti tornano in edicola i fotoromanzi che hanno segnato un’epoca (Di giovedì 23 luglio 2020) Sogno: Da Sophia Loren a Ornella Muti tornano in edicola i fotoromanzi che hanno segnato un’epoca. Tra gli anni ’50 e ’80 hanno fatto sognare milioni di italiani grazie a romantiche storie d’amore, ora sono tornati. A partere dal 24 luglio, ogni venerdì in edicola, torna il settimanale “Sogno”. Torna in edicola il settimanale di fotoromanzi più amato di sempre: Sogno, ogni venerdì a partire dal 24 luglio è pronto a far rivivere le intriganti storie d’amore che hanno avuto il volto di grandi star del cinema e del costume italiano, da ... Leggi su newscronaca.myblog

Ornella Muti: "la vera dea dei fotoromanzi era mia sorella Claudia"/ "Io timida e…"

Ornella Muti torna torna sulla copertina dei fotoromanzi grazie alla rivista Sogno: "Non sono mai stata un sex symbol. Ero timida e…". Ornella Muti, insieme ad altre dive del cinema italiano come Soph

