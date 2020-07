Sky Sport Uno, audience a -55% nel mese di giugno (Di giovedì 23 luglio 2020) Su Italia Oggi i dati degli ascolti televisivi del primo mese di “ritorno alla normalità” dopo il lockdown. I dati sono ripresi anche da Calcio e Finanza. L’audience complessiva media nelle 24 ore, nel mese di giugno, è stata di oltre 10 milioni di telespettatori, in crescita del 13,2% rispetto al giugno di un anno fa. In prima serata ci sono stati 23,4 milioni medi di italiani di fronte alla tv. Gli ascolti sono andati dunque più che bene. La Rai registra, in prime time, il 35,53% di share (rispetto al 37% del giugno 2019). Segue Mediaset con il 32,8% (in crescita rispetto al 31,8% un di anno fa). Al terzo posto Discovery, con il 6,8% in prime time e l’8,4% nelle 24 ore. Sky, invece, è al 6% sia nell’intero giorno che in ... Leggi su ilnapolista

SkySport : ULTIM'ORA La Reggiana vince contro il Bari 1-0 Il club torna in #SerieB dopo 21 anni - SkySportF1 : La Ferrari riorganizza la scuderia: Cardile a capo della divisione Perfomance #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySport : Dalla Spagna: il Milan punta un terzino brasiliano - italia_esports : RT @pro2besports: ????6? Sesto appuntamento con #FIFA20 su #SkySummerNight! ?? @Skloppa e @nbd2699 del… - monica_vecchi : VIDEO. Ferrari, Turrini: 'Cambia il modulo, non i giocatori' -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Un’estate lunga un anno: una stagione di sport da vivere su Sky Sport Sky Sport Inter-Fiorentina 0-0, Conte: "Il secondo è il primo dei perdenti"

"Se arrivi secondo sei il primo dei perdenti". Consegnato lo scudetto nelle mani della Juve, la corsa alla piazza d'onore sembra appassionare poco Antonio Conte. "Capisco che c'è chi si accontenta di ...

Inter, buone notizie: per De Vrij rientro immediato. Ecco i tempi di recupero

Matteo Barzaghi di Sky Sport dà gli aggiornamenti sulle condizioni dei due nerazzurri: “Buone notizie per De Vrij. Sono due i calciatori dell’Inter usciti ieri acciaccati dalla gara della Fiorentina.

"Se arrivi secondo sei il primo dei perdenti". Consegnato lo scudetto nelle mani della Juve, la corsa alla piazza d'onore sembra appassionare poco Antonio Conte. "Capisco che c'è chi si accontenta di ...Matteo Barzaghi di Sky Sport dà gli aggiornamenti sulle condizioni dei due nerazzurri: “Buone notizie per De Vrij. Sono due i calciatori dell’Inter usciti ieri acciaccati dalla gara della Fiorentina.