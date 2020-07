Sky: Nessuna offerta ufficiale del City per Koulibaly. Ramadani impegnato solo nella mediazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Sul suo sito, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio fa il punto del mercato del Napoli. In particolare sulle trattative che riguardano Osimhen, Koulibaly e anche Boga. Per quanto riguarda Osimhen, Di Marzio dà l’affare per “praticamente chiuso”. Non ci sono invece offerte ufficiali per Koulibaly da parte del City. “Intanto il club azzurro ha praticamente chiuso l’affare Osimhen, mentre per quanto riguarda Koulibaly il Manchester City non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ma ha delegato l’agente del giocatore Ramadani di mediare i rapporti, non idilliaci, tra i due club”. Ma il club di De Laurentiis non molla la presa neanche su Jeremie Boga, l’esterno del Sassuolo. Nei prossimi ... Leggi su ilnapolista

L’allenatore dei granata, Moreno Longo, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo il pareggio interno contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Terminata la partita tra Torino ed Hellas Verona, concl ...

Fonseca assicura "Nessuna intenzione di vendere Zaniolo"

Il tecnico della Roma: "Non vogliamo cedere né lui né Pellegrini" FERRARA (ITALPRESS) - "Il gol di Zaniolo? È stato importante. Tutti i giocatori che sono entrati hanno fatto bene e hanno avuto il giu ...

