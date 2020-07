Sit-in lavoratori Whirlpool al Consolato americano a Napoli, sindacati: “Non arretreremo” (Di giovedì 23 luglio 2020) NAPOLI – “Siamo ancora in piazza, al fianco dei lavoratori della Whirlpool, per ribadire ancora una volta che il sindacato e tutti i lavoratori di Napoli non intendono arretrare di un passo sulla loro determinazione nel difendere un presidio industriale al quale e’ legato anche il destino dell’area metropolitana e del Mezzogiorno”. E’ quanto affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Napoli, Walter Schiavella, Gianpiero Tipaldi e Giovanni Sgambati commentando la manifestazione dei lavoratori Whirlpool dinanzi al Consolato degli Stati Uniti, alla quale hanno parte anche delegazioni di altre aziende. “La qualita’ di quel che si produce a Napoli – sottolineano i segretari – legittima la richiesta che tutto resti qui, a via Argine. Lo ribadiremo ancora una volta nell’incontro previsto al Mise il prossimo 31 luglio”. Leggi su dire

