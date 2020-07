Sindacati militari, primo ok dell’Aula. Ma tra gli interessati c’è rabbia e delusione (Di giovedì 23 luglio 2020) Emanuela Corda, deputata Cinque Stelle, ieri si è ritagliata uno spazietto nella storia con l’approvazione alla Camera della proposta di legge sui Sindacati militari che porta il suo nome. Certo, c’è ancora il passaggio al Senato ma, considerando l’impenetrabile blindatura esibita dalla maggioranza nella votazione finale, le condizioni per un passaggio indolore ci sono già tutte. Solo Erasmo Palazzotto di LeU ha provato a obiettare, in particolare sull’articolo che sottrae al giudice del lavoro la competenza a giudicare eventuali contenziosi. Ma l’ha fatto sottovoce, per così dire, senza comunque disturbare il manovratore perché comunque alla fine ha votato a favore. Non parliamo del Pd, al quale si potrebbe applicare in questo caso l’abusata espressione “dell’assordante ... Leggi su ilfattoquotidiano

