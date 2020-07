Silvio Berlusconi “buonuscita” milionaria alla Pascale, lei: «Non posso certo tornare alla mia vecchia vita» (Di giovedì 23 luglio 2020) «Adesso non potrò certo tornarmene a casa, alla mia vecchia vita. Ho dedicato al presidente i miei migliori anni, da quando ero una ragazzina»: sarebbero state queste le parole confidate da Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, ai suoi collaboratori più stretti e legali. Ne riferisce Repubblica.it in merito alla “buonuscita” milionaria con cui l’ex consigliera provinciale di Forza Italia sarebbe stata ‘liquidata’ dal Cavaliere dopo la rottura definitiva avvenuta nel marzo scorso, in pieno lockdown. Leggi anche >> Luca Barbareschi in lacrime a ‘Io e te’: «In questo paese più fai, più sei ... Leggi su urbanpost

