Significato e conseguenze del reato di peculato (Di giovedì 23 luglio 2020) Il peculato è un reato che rientra tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione e viene commesso da chi ricopre il ruolo di pubblico funzionario: ecco in che cosa consiste precisamente questo reato, quali sono le sue origini storiche e quali sono le conseguenze previste dalla legge per punire chi è stato dichiarato colpevole. Che cos’è il peculato L’etimologia di peculato deriva dal termine latino pecus che significa “gregge” e si lega al reato che veniva commesso: infatti in epoca romana il de peculato era il reato che si commetteva quando si rubava il bestiame, mentre in un secondo momento ha assunto il Significato che ha al momento nel diritto italiano.Il ... Leggi su quifinanza

