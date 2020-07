“Siamo in piena Cyberguerra: la Cina vuole dominare il mondo”. Parola dell’ex spia Forsyth (Di giovedì 23 luglio 2020) Frederick Forsyth è autore di una lunga serie di bestseller che hanno come teatro il mondo dello spionaggio. Ma, cosa assai più interessante, è che lui stesso è un ex spia dell’MI6, il servizio segreto di Sua Maestà, come ha rivelato di recente nella sua autobiografia. Forsyth è stato intervistato da Enrico Franceschini per Repubblica per parlare della Cina e della nuova Cyberguerra. “La guerra cibernetica è la vecchia guerra di spie combattuta con nuove armi, molto più potenti di quelle tra 007. Abbiamo vinto la prima, non facciamoci sconfiggere nella seconda. I cosiddetti Four-Cyber, Cina, Russia, Iran e Corea del Nord”, dice a Forsyth a Repubblica “sono i nuovi quattro cavalieri ... Leggi su ilparagone

