Si può prendere l’aereo con la carta di identità rotta o rovinata? (Di giovedì 23 luglio 2020) Prima di partire per un viaggio in aereo, è consigliabile controllare lo stato della carta di identità, non solo per quanto concerne la scadenza ma anche per verificare se è rotta, poco leggibile o addirittura rotta in due parti. Infatti, è bene sottolineare che una carta di identità particolarmente rovinata può non essere ammessa come documento di viaggio, e di conseguenza il personale di controllo potrebbe negare l’imbarco. Pertanto, all’atto della prenotazione di un viaggio aereo, si consiglia di provvedere alla sostituzione del documento danneggiato, presentando un’apposita richiesta all’anagrafe del comune con largo anticipo. Ma come si può risolvere il problema se il viaggio è imminente e non si ha abbastanza ... Leggi su quotidianpost

