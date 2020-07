Sgomberi al campo rom di Castel Romano e roghi tossici: cresce la preoccupazione per l’arrivo dei rom a Santa Palomba (Di giovedì 23 luglio 2020) Divampano uno dietro l’altro ormai i roghi tossici all’interno del “Villaggio” di Castel Romano dove il sequestro giudiziario dei giorni scorsi ha evidentemente accelerato le procedure per il superamento del campo rom situato all’interno della riserva naturale di Decima Malafede. A distanza di giorni dalla lettera di sgombero inviata dal Campidoglio a 28 famiglie dell’insediamento, sembra – ma la notizia deve avere conferma – che alcune famiglie siano destinate agli appartamenti di via dei Papiri a Santa Palomba, al confine tra Roma e Pomezia, in un residence di proprietà privata, dato in affitto al Comune di Roma da quasi 20 anni e dedicato all’emergenza abitativa; questo superando di fatto le famiglie in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

