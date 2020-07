Serie B, Kargbo regala la promozione alla Reggiana (Di giovedì 23 luglio 2020) Grandissimo traguardo per la Reggiana, o meglio Reggio Audace, che riesce ad arrivare in Serie B dopo ben 21 anni. Il Bari del patron Aurelio De Laurentiis non è riuscito nell’impresa di portare la formazione nella Serie cadetta, nonostante i buoni propositi lanciati dal presidente poco dopo il suo arrivo nel capoluogo pugliese. Un risultato incredibile per la squadra di Reggio Emilia che torna in Serie B, con una prestazione semplicemente ottimale, condita da una rete del gioiello sierraleonese Augustus Kargbo (di proprietà del Crotone ma già desiderio di tante squadre). Dopo la gara sono stati tantissimi i festeggiamnti dei tifosi emiliani, che si sono riversati nelle piazze della città fino a tarda notte. La cronaca del match La partita viene subito ... Leggi su sport.periodicodaily

