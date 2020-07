Serie B, continua il lavoro degli ispettori federali: controllate Empoli e Cremonese (Di giovedì 23 luglio 2020) Proseguono i controlli della Procura Federale, anche in Serie B. Gli ispettori federali si sono infatti recati presso i centri sportivi di Empoli e Cremonese per accertare la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla Figc e validati dalle Autorità governative. A comunicarlo è la stessa Federcalcio tramite una nota. Come di consueto, i pool ispettivi della Procura hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati da tutti i componenti del gruppo squadra. Le ispezioni continueranno fino al termine della stagione 2019/2020. Leggi su sportface

"Sì, anche se sappiamo bene l'importanza del match, non serviva questo dato. Vogliamo fare di tutto perché questo periodo positivo continui il più a lungo possibile. Il nostro avversario ha dei numeri ...

REGGIO EMILIA - Ibra non scherza mai, al massimo dà l'impressione di farlo. “Se arrivavo in estate e non a gennaio, avremmo vinto lo scudetto...”. Siccome però lo confermano anche i numeri, smette di ...

