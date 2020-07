Serie A, Udinese - Juventus ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di giovedì 23 luglio 2020) Alla Dacia Arena la Juventus potrebbe laurearsi Campione d'Italia per la nona volta di fila. I bianconeri affronteranno l'Udinese nella gara valida per la 35ª giornata di Serie A. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Maurizio Sarri di vincere lo Scudetto con tre giornate d'anticipo. Queste le scelte dei due allenatori. Le formazioni ufficiali di Udinese - Juventus Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski. Juventus... Leggi su 90min

Gazzetta_it : #Udinese-#Juve: incrocio scudetto, salvezza e mercato De Paul alla Juve? Causio, Virdis, Candreva... Quanti scambi… - SkySport : Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv ? #UdineseJuventus Alle 19:30 Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - tuttosport : #UdineseJuve, i convocati di #Sarri: out #Higuain, tanti U23 - sportface2016 : #UdineseJuve | Le formazioni ufficiali #SerieATIM - tvfoot_net : ???? UDINESE ?? JUVENTUS ?? 19h30 ?? Serie A TIM ?? Stade Friuli, Udine #? #UdineseJuve ?? Quelle chaine? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Udinese

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: formazioni Udinese Juve Ecco gli schieramenti ufficiali di Udinese-Juve, match valido per la 35ª g ...Il match tra Udinese e Juventus è valido per la giornata 35 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta. (Valerio Pennicino/) Stasera la Juventus si gioca a Udine la ...