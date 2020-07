Serie A, Udinese-Juventus: le formazioni ufficiali (Di giovedì 23 luglio 2020) Serie A, i risultati di giovedì 23 luglio 2020. Due le sfide in programma: Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. ROMA – Serie A, i risultati di giovedì 23 luglio 2020. Si completa la trentacinquesima giornata con Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Serie A, i risultati di giovedì 23 luglio 2020 Di seguito il risultati delle sfide di Serie A di giovedì 23 luglio 2020, valide per la trentacinquesima giornata di campionato. (CLASSIFICA E HIGHLIGHTS) Udinese-Juventus (ore 19.30)Lazio-Cagliari (ore 21.45) Serie A, Udinese-Juventus: le formazioni ufficiali Nell’Udinese ... Leggi su newsmondo

I friulani non battono la Juve in casa da 10 anni e nelle ultime 8 partite in Serie A sono arrivate sette vittorie e un pareggio per la Vecchia Signora. Il bilancio complessivo di Udinese-Juventus è ...DIRETTA UDINESE JUVENTUS. Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus che si gioca oggi alle 19:30 per la 35a giornata di Serie A. Il tecnico della Vecchia Signora Maurizio... DIRETTA UDINESE JUV ...