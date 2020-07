Serie A, Udinese-Juventus 2-1: rimonta friulana firmata Nestorovski-Fofana, festa Scudetto rinviata (Di giovedì 23 luglio 2020) La Juventus rimanda la festa Scudetto.I bianconeri hanno perso per 2-1 in casa dell'Udinese al termine di un match giocato non ai soliti livelli, prestazione opaca di Cristiano Ronaldo che non è riuscito a incidere. La compagine guidata da Maurizio Sarri dopo questa sconfitta è rimasta a +6 dall'Atalanta attualmente seconda e adesso dovrà vincere la sfida contro la Sampdoria per festeggiare il nono titolo consecutivo.Partita ordinata dei friulani che hanno conquistato tre punti fondamentali per la zona salvezza, bianconeri a quota 39 punti e al momento a +7 dalla zona calda della classifica. Avanti la Juventus al 40' del primo tempo grazie alla rete di de Ligt che ha sparato una botta da fuori con Musso che non è arrivato. Il pari dei padroni di casa porta la firma di ... Leggi su mediagol

