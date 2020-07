Serie A su Sky e Dazn, in campo Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari: orario e probabili formazioni (Di giovedì 23 luglio 2020) La Serie A su Sky e Dazn chiude nella giornata di oggi con le ultime due sfide della 35a giornata. La 35a giornata del campionato di Serie A chiude oggi con le sfide di Juventus e Lazio, impegnate in trasferta contro l’Udinese e in casa con il Cagliari. I bianconeri possono festeggiare lo Scudetto matematico. … L'articolo Serie A su Sky e Dazn, in campo Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari: orario e probabili formazioni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

