Nonostante manchino ancora 3 giornate, la Serie A guarda già al futuro. presentato il pallone che verrà utilizzato per la stagione 2020/21 Il calcio sta vivendo uno dei periodi più singolari di tutta la sua storia. Il lockdown ha, di fatto, scombussolato tutti i piani delle varie federazioni. Si sta assistendo ad uno sport diverso, …

panyccia : Ogni volta che viene presentato il nuovo pallone della Serie A esce fuori la valanga di nostalgici che 'eHhH mA iL… - dumurin : @EnfantProdige @darkap89 Sì in effetti Tv2000 non ha ancora presentato le serie che trasmetterà. Solitamente tra fi… - Calcio_Casteddu : Si chiama #NikeFlight e sarà utilizzato per campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e campionato Primavera… - Notiziedi_it : UFFICIALE | Serie A, presentato il nuovo pallone Nike Flight per la stagione 2020/21 - infoitsport : FOTO - Presentato il nuovo pallone della Serie A: le prime immagini -