Serie A, Milan-Atalanta: orario, dove vederla in tv, streaming LIVE e probabili formazioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Ad aprire la 36ª giornata di campionato, a San Siro, lo scontro tra Milan e Atalanta, nettamente le due squadre più in forma della Serie A. I rossoneri sono reduci dall'importante vittoria in casa del Sassuolo che ha permesso a Stefano Pioli - confermato al timone - di proseguire la rincorsa all'Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini, invece, viene dall'ennesima vittoria, 1-0 al Bologna. In più il Milan è chiamato a vendicare il clamoroso 5-0 dell'andata inflitto dai bergamaschi. US... Leggi su 90min

TuttoMercatoWeb : Milan-Rangnick, la rinuncia costerà due milioni di penale al club rossonero - GOAL_ID : Antonio Conte: Inter Milan Mau Scudetto? Harus Contoh Juventus! - OptaPaolo : 9 - Il #Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime nove gare di #SerieA: la sua miglior serie in una singol… - codeghino10 : RT @tuttosport: #Pioli: 'Ammiro l'#Atalanta. #Ibrahimovic? Vediamo se resta al #Milan' - SportRepubblica : Milan avverte l'Atalanta: 'Siamo un'altra squadra rispetto all'andata. Ibra è eccezionale' -