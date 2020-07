Serie A: la novena della signora (Di giovedì 23 luglio 2020) Trascinata da un sontuoso C. Ronaldo, la Juventus supera la Lazio nello “spareggio” per il Tricolore, apprestandosi a vincere il nono Titolo italiano di seguito. Da quasi un decennio la Zebra detta legge in maniera spietata, costringendo ogni avversario ad inchinarsi con la massima riverenza. UNA SAGA INFINITA Tutto principiò nel “lontano” 2011-'12. All'epoca la Juventus era reduce dal terremoto di Calciopoli del 2006, le cui scosse di assestamento avevano seguitato a (...) - Sport / No Home Leggi su feedproxy.google

