Serie A, la Lazio batte il Cagliari e ritorna in Champions League. La Juve perde a Udine (Di venerdì 24 luglio 2020) Serie A, i risultati di giovedì 23 luglio 2020. La Lazio vola in Champions League. Juve k.o. a Udine. ROMA – Serie A, i risultati di giovedì 23 luglio 2020. Primo match point fallito dalla Juventus che perde a Udine e non può festeggiare lo Scudetto. Non sbaglia, invece, la Lazio che ritrova la vittoria e la Champions League. Serie A, i risultati di giovedì 23 luglio 2020 Di seguito il risultati delle sfide di Serie A di giovedì 23 luglio 2020, valide per la trentacinquesima giornata di campionato. (CLASSIFICA E HIGHLIGHTS) Udinese-Juventus ... Leggi su newsmondo

SkySport : LAZIO – CAGLIARI 2-1 Risultato finale ? ? #Simeone (45’) ? #MilinkovicSavic (47’) ? #Immobile (60’) ? #SerieA – 35^… - Gazzetta_it : Risultato finale, Lazio-Cagliari 2-1 - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Cagliari 2-1, rete di Immobile C. (LAZ) - AntoMargiotta : RT @laziopage: La #Lazio ha eguagliato il proprio record di punti in Serie A (72) ??72 1999/00 Eriksson 2017/18 Inzaghi 2019/20 Inzaghi… - DiMarzio : #SerieA | ???#Lazio, le parole di #Inzaghi al termine del successo contro il #Cagliari ?? -