Serie A, il momento no del Napoli, con la Champions dietro l'angolo (Di giovedì 23 luglio 2020) 'Così facciamo il solletico al Barcellona'. Rino Gattuso, come abitudine, non fa sconti e va dritto al cuore del problema. Dopo la vittoria della Coppa Italia si sapeva che il Napoli non aveva più ... Leggi su gazzetta

“Come Sorelle" è la nuova serie tv turca che sta spopolando su Canale 5. Intrigo e mistero, colpi di scena e storie d'amore si dipanano in questo dramma che lega la storia di Ipek, una ragazza che sta ...

Serie A: Finalmente Parma! I Ducali tornano alla vittoria, Napoli sconfitto 2-1

All’Ennio Tardini di Parma i crociati affrontano il Napoli per conquistare 3 punti che servono più per orgoglio che per la classifica. Il match inizia con un Politano in serata di grazia che dopo 240 ...

