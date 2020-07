Serie A, il Giudice Sportivo ferma 8 calciatori per una giornata (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo le 6 gare della 35ª giornata di Serie A giocate ieri, in attesa di Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari che stasera chiuderanno l'elenco delle gare. Otto i calciatori squalificati, tutti per una giornata. FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A A saltare il prossimo turno saranno Kevin Bonifazi (Spal), espulso dalla panchina al 40° del secondo tempo della gara contro la Roma per espressioni irrispettose all'indirizzo... Leggi su 90min

UgoBaroni : RT @SkySport: Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 36^ giornata - UgoBaroni : RT @tuttosport: Giudice sportivo, altri 8 squalificati per il prossimo turno - UgoBaroni : RT @CorSport: #SerieA, il giudice sportivo ferma otto giocatori - SeEarn : GIUDICE SPORTIVO – OTTO SQUALIFICATI PER UN TURNO NEL MERCOLEDÌ DI SERIE A #GiudiceSportivo #squalificati… - NCN_it : GIUDICE SPORTIVO – OTTO SQUALIFICATI PER UN TURNO NEL MERCOLEDÌ DI SERIE A #GiudiceSportivo #squalificati… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Giudice Serie A, il giudice sportivo ferma otto giocatori Corriere dello Sport Serie A, otto giocatori squalificati per un turno

Otto giocatori di Serie A sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Si tratta di Kevin Bonifazi (Spal), che ieri è e stato espulso, per avere, al 40ø del secondo ...

Serie A, altri 8 squalificati dopo le gare di mercoledì: l’elenco completo

Dopo Theo Hernandez, Bennacer (entrambi del Milan) e Bourabia del Sassuolo, squalificati dopo le gare del martedì che hanno aperto la 35^ giornata di Serie A, il Giudice sportivo ha reso noto che ...

Otto giocatori di Serie A sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Si tratta di Kevin Bonifazi (Spal), che ieri è e stato espulso, per avere, al 40ø del secondo ...Dopo Theo Hernandez, Bennacer (entrambi del Milan) e Bourabia del Sassuolo, squalificati dopo le gare del martedì che hanno aperto la 35^ giornata di Serie A, il Giudice sportivo ha reso noto che ...