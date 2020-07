Serie A, Giudice Sportivo: otto giocatori squalificati e multa per Bonifazi (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha fermato per un turno 8 giocatori in seguito alle gare valide per il trentacinquestimo turno, in attesa di Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Si tratta di Stefano Sabelli (Brescia), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Lukas Lerager (Genoa), Nicolo’ Barella (Inter), Gaston Brugman (Parma), Omar Colley, Ronaldo Vieira (Sampdoria) e Kevin Bonifazi (Spal), a cui è stata inflitta anche un’ammenda di 5 mila euro. Leggi su sportface

